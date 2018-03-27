الأخضر السعودي الشاب يتوّج بكأس دبي الدولية الودية

الشارقة 24- محمود علي:

تمكن منتخب السعودية للشباب، من التتويج بكأس بطولة دبي الدولية الودية، تحت 19 سنة، وذلك بعد تخطيه منتخبنا الوطني للشباب، بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة الثانية للجولة الثالثة والأخيرة للبطولة، والتي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

وتوّج سعادة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الفائزين.

سجل أهداف الأخضر السعودي، عبد العزيز الشهراني في الدقيقتين 25 و35، وحمد الغامدي في الدقيقة 80.

وجاء المنتخب التايلاندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعدما انتهت مباراته مع منتخب أرمينيا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما، في المباراة الأولى للجولة نفسها.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما حل المنتخب الأرميني في المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة فقط، تحصل عليها من تعادله مع الجابون في المباراة الأولى للجولة الثالثة الثلاثاء.