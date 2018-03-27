نقل نهائي كأس الخليج إلى إستاد هزاع الخميس

الشارقة 24- محمود علي:

قررت لجنة دوري المحترفين، إقامة نهائي كأس الخليج العربي، الذي سيجمع بين فريقي الوحدة والوصل، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، بدلاً من إستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

جاء قرار نقل المباراة، بعد أن تسلمت اللجنة خطاباً رسمياً من نادي شباب الأهلي، يوم الثلاثاء، يطلب فيه دفع رسوم باهظة مقابل الإيجار اليومي للملعب.

وأعلنت اللجنة، نقل المباراة إلى إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، مع الالتزام بإقامة المباراة في موعدها المحدد، وحسب البرنامج المخطط له مسبقاً.