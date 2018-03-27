"البلدية" يتوج بطلاً لمهرجان دبا الحصن الرياضي

الشارقة 24:



نظمت اللجنة الثقافية المجتمعية، بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، مهرجانها الثاني الذي أقيم تحت شعار "الرياضة تعارف وتقارب".



حضر المهرجان جاسم سليمان درويش، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية المنظمة للمهرجان، وجمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام، وعبيد جمعة المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية، وعبيد خميس رشود مدير الفريق الأول.



وقد شارك في المهرجان 6 فرق، تمثل 5 مؤسسات من مدينة دبا الحصن، والمناطق المجاورة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والبلدية، ومركز الناشئة، وهيئة كهرباء ومياه المنطقة الشرقية ونادي دبا الحصن "أ وب"، وقد قسمت الفرق لمجموعتين تصدر نادي دبا الحصن "أ" المجموعة الأولى، وجاء البلدية ثانياً وتصدر مركز الناشئة المجموعة الثانية، وجاء نادي دبا الحصن "ب" ثانياً، وصعدا البلدية والنادي "أ" للمباراة النهائية، واستطاع البلدية أن يفوز على النادي بخماسية نظيفة.



وفي الختام قام جاسم سليمان درويش، وجمعة عبد الله الحمودي بتوزيع الكؤوس والميداليات والشهادات والهدايا، حيث فاز إبراهيم سالم الخالدي من فريق البلدية بكأس أفضل لاعب، وفاز محمد عوض من فريق الشؤون الإسلامية، بكأس أفضل حارس.