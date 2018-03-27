"المحترفين" تبث المباريات بتقنية الواقع الافتراضي

الشارقة 24 - محمود علي:



أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إطلاق مشروع المقعد الافتراضي وهي التقنية الجديدة التي ستتيح للمشجعين متابعة المباريات بأدق التفاصيل وعبر تطبيق اتصالات "في آر" ونظارة عرض خاصة.



وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل الخدمة الجديدة، إن تطبيق التجربة سيكون من خلال النقل المباشر لمباراة كاملة على الصعيد العالمي.



وكشف الحوسني، أن أول تطبيق للتقنية سيكون من خلال بث نهائي كأس الخليج العربي بتقنية الواقع الافتراضي.



وقال حميد ساحوه المدير التنفيذي لرؤية الإمارات، إن التقنية الجديدة تمثل تجربة فريدة لعملاء اتصالات حيث تمكنهم من الاستمتاع بمميزات إضافية عند مشاهدة مباريات دوري الخليج العربي.