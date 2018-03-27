الأبيض الأولمبي يختتم معسكر البحرين الأربعاء

الشارقة 24 - محمود علي:

يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي، غداً الأربعاء، معسكره الخارجي في العاصمة البحرينية المنامة، والذي يقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 من الشهر الجاري، ضمن تحضيراته للبطولة الآسيوية في جاكارتا للفترة من 18 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2018.

وكان منتخبنا الوطني الأولمبي قد تجمع يوم الجمعة والسبت الماضيين في مقر اتحاد الكرة، أدى خلالهما حصتين تدريبيتين على ملعب ذياب عوانه، تحت قيادة المدرب البولندي الجديد للمنتخب ماسيج سكورزا، الذي تولى مسؤولية تدريب الأبيض الأولمبي منذ أيام، سافر بعدها المنتخب إلى دولة البحرين، وخاض مساء أمس مباراة ودية مع الأحمر البحريني، انتهت بفوز المنتخب البحرني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وضمت قائمة المنتخب المستدعاه لهذا المعسكر، 25 لاعباً هم: محمد حسين، خالد الشحي من نادي اتحاد كلباء، خالد الهاشمي، أحمد ربيع، "بني ياس"، عبد الرحمن العامري، خليفة الحمادي، زايد العامري، بدر العطاس، "الجزيرة"، مهند يوسف عزيز، إسماعيل خميس، عبد العزيز الكعبي، "شباب الأهلي دبي"، محمد شاكر، عجمان، سعيد جمعة، علي عيد، محمد خلفان، حسين عبد الله، العين، محمد عبيد، خالد البلوشي، "الفجيرة"، غيث عبد الرحمن، محمد صالح، النصر، أحمد راشد، خالد إبراهيم، محمد راشد، أحمد العكبري، "الوحدة"، عبد الله جاسم علي، "الوصل".