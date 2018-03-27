ماجد بن سلطان القاسمي يتوج الفائزين بفعالية "نبض واسط الرياضي"

الشارقة 24:

توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بحضور عبد العزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط بالشارقة، الفائزين بفعالية نبض واسط في عامها الرابع، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني وجعلها أسلوب حياة للمجتمع.

وتضمنت المشاركة التي خصصت للذكور خمس فئات، الأولى من عمر 12 - 14 سنة والثانية من عمر 15 - 21 سنة والثالثة من عمر 22 - 36 سنة والرابعة من 37 - 40 والخامسة من فوق 41 سنة.

وبعد انتهاء السباق توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي وعبد العزيز الحصان الفائزين في كل فئة، حيث حل بالمركز الأول في الفئة الأولى سعود فيصل المرزوقي، وفي الفئة الثانية ماهان محمد طوسى، وفي الفئة الثالثة حل أولاً إبراهيم أحمد محمد وفي الفئة الرابعة اقتنص المركز الأول فيصل محمد المرزوقي، وفي الفئة الخامسة حل بالمركز جاسم علي أل علي.

وكرم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي المنظمين على الفعالية، وأعضاء لجنة تكاتف التطوعية، وحسن البلغوني ممثل مصرف الشارقة الإسلامي الجهة الراعية، وعبد الله الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس وعدداً من كوادر الدائرة والأهالي والمشاركين.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي بنجاح فعالية نبض واسط وأهميتها في نشر ثقافة الرياضة بين أهالي الضاحية.

وأشار مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى دور فعالية نبض واسط لما تمثله في مضمونها من أهمية كبيرة تتوافق في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تماشياً مع رؤية الدولة 2021 وتبني نمط حياة صحي قادر على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كالسكري وأمراض القلب والشرايين، موضحاً أن هذه الفعالية ما هي إلا دلالة على حرص مجلس ضاحية واسط في إطار سياسة الدائرة على صحة المجتمع وضرورة تبنيهم أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة، معرباً عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس ضاحية واسط والكوادر الوظيفية والمشاركين في الفعالية من الأهالي.