"كاراتيه كلباء" يحرز 16 ميدالية ملونة ببطولة مهرجان الإمارات

الشارقة 24:



حصد نادي اتحاد كلباء 16 ميدالية ملونة، ببطولة الإمارات للكاراتيه، التي أقيمت بصالة المزهر بدبي، وبمشاركة أغلبية أندية الدولة، وبعدد كبير من اللاعبين، يصل إلى 200 لاعب.



وهنأ عيسى خلفان الذباحي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الأبطال الصغار، لحصولهم على هذا الكم الهائل من الميداليات، متمنياً لهم المزيد من التوفيق، ومشيداً بمدرب اللعبة الكابتن أنور بوكاري، نظراً للمجهود الجبار الذي يقوم به تجاه الأشبال.



كما أشاد سالم المزروعي مشرف الألعاب الفردية بالنادي، بالأبطال الصغار، مشيراً إلى أنهم يمثلون جيل المستقبل بالنادي، ويجب الاعتناء بهم حتى يصبحوا أبطالاً بجميع المنافسات المقبلة.