نادي مليحة يحقق الميدالية الذهبية في رمي الرمح

الشارقة 24:



أحرز نادي مليحة الرياضي المركز الأول وظفر بالميدالية الذهبية في رمي الرمح فئة الأشبال، على يد اللاعب سعود خميس علي في ختام بطولة الدولة الفرقية شباب وأشبال الدولة لألعاب القوى.

وفي بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى فئتي أشبال وشباب، حصل اللاعب سعود راشد علي على الميدالية الذهبية في فئة الأشبال بمسابقة دفع الجلة.

وأكد عبد الله سلطان سيف الحميدي عضو مجلس الإدارة مشرف ألعاب القوى بالنادي، أن كل هذه النتائج تأتي في حصيلة نادي مليحة الثقافي الرياضي بجانب المسابقات والألعاب الأخرى التي تفوق فيها النادي، مثل الدراجات والتايكواندو والمراحل في كرة القدم، ويأتي ذلك بمتابعة مباشرة ومستمرة من رئيس مجلس إدارة النادي.