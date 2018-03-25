نهيان بن مبارك يكرم ذوات الإعاقة المشاركات في "الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الرئيس الفخري لمركز المستقبل لذوي الإعاقة مساء اليوم الأحد، في قصره، اللاعبات الإماراتيات اللاتي شاركن في الأولمبياد الخاص للألعاب الإقليمية التاسعة التي جرت منافساتها في أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري.

وكرم معاليه خلال اللقاء اللاعبات من ذوات الإعاقة، وعبر عن فخره بأدائهن وتمثيلهن دولة الإمارات ورفع اسمها عالياً، متمنياً لهن التوفيق في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي العام المقبل.

كانت الطالبة علياء سعيد الزعابي، قد حصلت على ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في ألعاب الجمباز، بينما حصلت الطالبتان ميرة يوسف الخاجة، وعلياء عبد الله المهيري على ميداليتين فضيتين في رياضة السباحة وهن من ذوات الإعاقة بمركز المستقبل للتأهيل بأبوظبي.

وتشكل الالعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد 2018، ودورة الألعاب العالمية القادمة للأولمبياد الخاص 2019 جزءاً من رؤية الإمارات 2021 الداعمة لاندماج ذوي الإعاقة في المجتمع وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.