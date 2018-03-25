اختتام منافسات بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز

الشارقة 24 – وام:

كرم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، الفائزين في منافسات بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز، التي اختتمت السبت في صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، وتبلغ جوائزها 400 ألف درهم.

وتفقد الشيخ حمدان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، لوحات فنية للفنانة التشكيلية هدى الريامي نظمتها ضمن جناح خاص على هامش البطولة، وركزت فيها على تشكيل لصور "بورتريه" لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأنجاله.

وقد اشتملت منافسات اليوم الختامي، على خمس جولات تمت الأولى عكس عقارب الساعة، وكانت للخيول العربية بارتفاع أقصاه 90 سنتمتراً، وشارك فيها عدد كبير من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية، وفاز بالمركز الأول الفارس عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد رهف من نادي الباهية، تلاه الفارس سلطان أحمد التبالي على صهوة الجواد مروة من نادي تراث الإمارات، وحل ثالثاً الفارس راشد الرميثي على صهوة الجواد عريف من طلبة الأكاديمية في النادي.

وتأتي هذه البطولة، خاتمة لموسم الفروسية الذي نفذه نادي تراث الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، واشتمل مختلف رياضات الفروسية على مدى الأشهر الماضية، وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بالحرص على حيوية فروسية الإمارات وتألقها، والالتزام برفدها بأجيال واعدة في مختلف رياضاتها لا سيما رياضة قفز الحواجز، حيث تواظب مثل هذه الأجيال على رفع اسم الإمارات عالياً في ميادين الفروسية على المستوى الدولي.