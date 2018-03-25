نهائي كأس الخليج العربي على استاد راشد

الشارقة 24 - محمود علي:

قررت لجنة دوري المحترفين، إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء الخميس، الموافق 29 مارس الجاري، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وكانت اللجنة قد عقد اجتماعاً الأحد بمقر النادي، حضره ممثلو نادي شباب الأهلي دبي، وممثلو لجنة دوري المحترفين من مختلف الإدارات.

وقدمت لجنة دوري المحترفين في بداية الاجتماع، الشكر لنادي شباب الأهلي على قبول استضافة المباراة النهائية، مؤكدة على أن نجاح الحدث لن يكتمل بدون تضافر جهود جميع الأطراف.