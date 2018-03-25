سالم الشامسي: الإمارات أثبتت جدارتها في رياضة التجديف الحديث

الشارقة 24:

اقتنص منتخب الإمارات الوطني للتجديف الحديث في ختام مشاركته في بطولة التجديف الثانية داخل الكويت لعام 2018 والتي اختتمت، السبت، بالعاصمة الكويتية الميدالية الذهبية في فئة الرباعي.

وحقق لاعبو المنتخب من نادي الحمرية المركز الأول، وصعدوا على التتويج وشمل التكريم كل من حمد المطروشي وفيصل أيوب وخميس الشامسي ومبارك الياسي.

كما حقق المنتخب الميدالية الفضية في فئة فردي خفيف والميدالية الفضية في فئة السيدات حيث حصل اللاعب حمد المطروشي على الميدالية الفضية في فئة فردي خفيف وحصلت اللاعبة أمنه بن بحر علي الميدالية الفضية في فئة السيدات.

وأهدى سالم غانم الشامسي عضو اتحاد الإمارات للتجديف الحديث نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي هذا الإنجاز إلى قيادة الدولة وشعب الإمارات.

وأشاد الشامسي بمستوى تنظيم البطولة، وأكد أن الإمارات أثبتت فيها جدارتها خليجياً وعربياً ودولياً في زمن قياسي.