نادي موظفي حكومة الشارقة ينظم يوماً رياضياً إبريل المقبل

الشارقة 24- محمود علي:



قرر نادي موظفي حكومة الشارقة، إقامة يوم رياضي ترفيهي لمنتسبيه، خلال شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع نادي وبلدية الحمرية، يتضمن برامج رياضية ومسابقات ترفيهية.



جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده بين المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وعمار المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية.



ووجه حميد علي العبار خلال الاجتماع الشكر إلى بلدية الحمرية ونادي الحمرية، على استضافتهم لفعاليات اليوم المفتوح الذي ينظمه النادي خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات هو كسر حاجز روتين الحياة العملية لموظفي حكومة الشارقة، وزيادة التقارب والتواصل بين العاملين في حكومة الشارقة في مختلف القطاعات في أنشطة ترفيهية خارج أوقات العمل الرسمية.



ومن جهته، أشاد مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالنجاح الكبير الذي يحققه نادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن النادي يعد وجهة حضارية راقية لحكومة الشارقة لما له من أهداف سامية تهدف إلى خلق نوع من الألفة والتقارب بين العاملين بحكومة الشارقة للعاملين.



وأوضح أن بلدية الحمرية ومن منطلق دورها المجتمعي، ستقوم بدعم اليوم المفتوح وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في إنجاح هذه الفعالية الرياضية.