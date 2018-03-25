منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة الجابون

الشارقة 24 – محمود علي:



أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته، لمواجهة الجابون اليوم الأحد الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس ملك تايلاند الودية.



وتأتي مشاركة منتخب الإمارات في البطولة الدولية ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستقام مطلع العام المقبل في الإمارات.



وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى أمام سلوفاكيا بهدفين لهدف في تجربة قوية ومفيدة، قدم خلالها الأبيض أداءً مقنعاً خاصة في شوط المباراة الثاني.



ولعب الأبيض أمام سلوفاكيا بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وللدفاع وليد عباس ومهند سالم ومحمد مرزوق ومحمود خميس وعبد العزيز هيكل، وللوسط علي سالمين وماجد حسن ومحمد عبدالرحمن، وفي الهجوم الثنائي أحمد العطاس وأحمد خليل.



وتقرر أن يرتدي لاعبو منتخبنا الأحمر الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الجابوني اللون الأصفر.