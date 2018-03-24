نهيان بن زايد يتوج "العين" بطلا لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:



اختتمت اليوم السبت، منافسات النسخة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.



وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج نادي العين بطلاً للنسخة.



وتربع نادي العين للجوجيتسو على عرش البطولة بمجموع 3376 نقطة، وفي المركز الثاني أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو بمجموع 2535 نقطة، وحصد نادي الجزيرة الرياضي المركز الثالث بمجموع 1982 نقطة.



وأعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن سعادته بحضور منافسات نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وهي الرياضة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأشار معاليه، إلى أن الأعداد الكبيرة التي تمارس رياضة الجوجيتسو بالدولة تعكس الإصرار والرغبة لتوسيع دائرة الممارسين للعبة والارتقاء بها، الأمر الذي يؤشر بمستقبل باهر للدولة في هذا المجال.



من جانبه، أعرب سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على حضوره للجولة النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وحرص سموه على تسليم الكأس للنادي الفائز، مشيراً إلى أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رياضي من طراز فريد يملك رؤية مستنيرة للنهوض بكافة الرياضات في مختلف الأندية، ويملك كذلك خبرة كبيرة تجعل من السهل أن يتم ترجمة تلك الرؤية إلى خطط وبرامج عمل تؤتي ثمارها في دعم نمو الرياضة في الدولة بشكل عام.



وفي ختام الحفل، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد على الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بتتويج الفائزين في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالميداليات الملونة.