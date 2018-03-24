تتويج الفائزين في أول أيام بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، شهدت صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، تتويج الفائزين بفعاليات اليوم الأول لمنافسات بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

يأتي تنظيم نادي تراث الإمارات للبطولة التي تستمر حتى مساء غد السبت، في ختام موسمه الحالي للفروسية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ومجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة العديد من الفرسان و الجياد التي تمثل مختلف اسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وقام الشيخ حمدان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور سعادة سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات بتتويج الفائزين في جولات اليوم الجمعة من البطولة التي ترعاها شركة لونجينز وبلغت قيمة جوائزها أربعمائة ألف درهم.

كما حضر التتويج، كل من سعادة عبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وسعادة منصور سعيد عمهي المنصوري نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين وجمع من أصحاب الاسطبلات وضيوف البطولة والمهتمين برياضة قفز الحواجز.

وجرت الجولات الأربع جميعها عكس عقارب الساعة، وفاز في شوط المبتدئين من فئة المبتدئين الأطفال والخيول من عمر 4-5 سنوات بارتفاع 95 105 سنتميترات الفارسة هيا علي الشامسي بالمركز الأول على صهوة الجواد سيليتيك من نادي الشارقة الرياضي للسيدات، وجاء الفارس أحمد عبد الرحمن الشرفا في المركز الثاني على صهوة الجواد فيفا من نادي الشارقة للفروسية والسباق، فيما احتل الفارس الشيخ خالد القاسمي على صهوة الجواد إتش كي الشبابي من نادي الشارقة للفروسية والسباق المركز الثالث.

وفي شوط الأطفال من الفئة نفسها، سيطر فرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق على المراكز الثلاثة الأولى واحتل المركز الأول الفارس سيف عويضة محمد الكربي على صهوة الجواد المزيونة، فيما احتل المركز الثاني الفارس محمد حامد علي الكربي على صهوة الجواد سيبرنج تايم، وجاء في المركز الثالث الفارس عبد الله محمد المازمي على صهوة الجواد إس إس نجوم.

فيما تمت الجولة الثانية التي خصصت لفئة الناشئين والخيول من عمر 5-6 سنوات بارتفاع أقصاه 120 سنتيمتراً على مرحلتين.