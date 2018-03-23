نادي الحمرية يُخرّج 60 مشاركاً في الإدارة الرياضية

الشارقة 24:

أسدل الستار على البرنامج التدريبي المشترك حول الإدارة الرياضية المعاصرة، بين نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة، والذي تم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 60 متدرباً من كافة الأندية الرياضية، والمؤسسات المعنية، بمقر النادي.

حضر حفل الختام، جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وعبد الرحمن بني ياس مدير مركز إعداد القادة، وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم توزيع شهادات إنجاز البرنامج على المتدربين الذين بلغ عددهم 60، وتكريم المركز والمحاضر.

وأشاد جمعة الشامسي بالمشاركين، وأكد أن النادي يرحب بالجميع، وعلى أتم الاستعداد لتوفير منصة للتعليم المستمر ونقل المعرفة، وتقدم بالشكر للمركز.

بدوره، شكر بني ياس، نادي الحمرية على المبادرة الطيبة، وحسن التنظيم، وأكد سعي المركز لتفعيل الشراكة مع الأندية، لتنفيذ دورات تخصصية.