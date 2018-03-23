الوصل ضرب موعداً مع الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

خطف الوصل بطاقة التأهل الثانية، وضرب موعداً مع الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي، إثر تغلبه على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، في إياب الدور نصف النهائي الذي جمعهما بإستاد نادي الوصل بزعبيل مساء الخميس، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بإستاد راشد.

تقدم الوصل عن طريق عبد الله صالح في الدقيقة 14 وعادل لشباب الأهلي إسماعيل الحمادي في الدقيقة 16، وسجل وليد عمبر الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 72.

وأحرز حميد عباس هدف التعادل للوصل في الدقيقة 87، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع خطف كايو كانيدو هدف الفوز للوصل، وشهدت المباراة طرد عبد الرحمن علي وخليل خميس من الوصل وحسن إبراهيم من شباب الأهلي.