الجولة الأخيرة من "أم الإمارات لجوجيتسو السيدات" تنطلق الجمعة

الشارقة 24 – وام:

تنطلق يوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من بطولة "أم الإمارات لجوجيتسو السيدات 2017-2018"، والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتقام في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتقتصر المشاركة في البطولة، على اللاعبات المواطنات، وبحضور جماهيري نسائي فقط، كما جرى اختيار طاقم التحكيم، والطواقم الطبية والفنية من السيدات، خصيصاً لهذه البطولة، التي صممت، تقديراً لمكانة المرأة على الساحة الرياضية الوطنية، وللتعرف على مميزات لعبة الجوجيتسو، التي لا تتسم بالعنف، وإنما باعتمادها على تحقيق التناغم الأمثل، بين العقل والجسم.

وتشهد البطولة، في جولتها الثالثة والأخيرة هذا الموسم، ارتفاعاً في نسب التسجيل والمشاركة، الأمر الذي يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية، على الساحة الرياضية، ويتماشى مع أهداف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بشكل خاص للموسم الحالي، الذي أطلق عليه "عام المرأة".