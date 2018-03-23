اختتام الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2018

الشارقة 24 – وام:

اختتمت مساء الخميس رسمياً، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، في أبوظبي 2018 .

وقال معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، في كلمة بالحفل الختامي: "بالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص، وفريق العمل أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة، والتي كانت أساس نجاح الألعاب الإقليمية، والحجر الرئيسي لدورة الألعاب العالمية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مارس المقبل".

وأعرب معاليه عن شكر اللجنة، لجميع الشركاء الذين كان لهم الدور المهم، في تعزيز نجاح هذه البطولة، وأكد أن الألعاب الإقليمية حققت نجاحاً لافتاً، لتكون منصة هامة لذوي الإعاقة الذهنية، للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم اللامحدودة.

من جهته، شكر أيمن عبد الوهاب رئيس الأولمبياد الخاص الإقليمي، الوفود المشاركة وكل من ساهم في نجاح هذه البطولة.

وتم خلال الحفل، عرض فيديو، يتضمن مقتطفات عما شهده الأسبوع، من أحداث أمام الجمهور والمشاهدين المتابعين في المنازل، وسلط الضوء على الجهود المبذولة لإنجاح الحدث من قبل اللاعبين والمتطوعين وأعضاء الخدمة الوطنية والرعاة الرسميين واللجنة المحلية المنظمة، إضافة إلى إبراز الأجواء التضامنية والنتائج.

وتضمنت مراسم الحفل، إنزال علم الأولمبياد الخاص، الذي كان يرفرف فوق مركز أبوظبي الوطني للمعارض، طوال الأسبوع، كما تم إطفاء شعلة الأولمبياد "شعلة الأمل".

وبعد الاختتام انطلقت عدة فعاليات ترفيهية للمشاركين.

وكان أكثر من ألف رياضي، من 32 دولة شاركوا في 16 رياضة مختلفة، ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018 في أبوظبي، حيث أقيمت المنافسات في ثمانية مواقع مختلفة، بأدنيك ومدينة زايد الرياضية وحلبة مرسى ياس وجامعة نيويورك أبوظبي ونادي الضباط ومبادلة أرينا ونادي الجزيرة الرياضي ونادي الفرسان.