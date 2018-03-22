الوحدة يخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

تأهل فريق الوحدة للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي، بعد أن قلب الطاولة على دبا وحول خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز كبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي التي جرت بإستاد نادي الفجيرة.

وكان الوحدة فاز ذهاباً بأربعة أهداف لهدفين، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل، تقدم دبا بثنائية عن طريق رودلفو داسيلفا في الدقيقتين الأولى والرابعة، وسجل للوحدة تيجالي في الدقيقة 18 ومراد باتنا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل سند علي الهدف الثالث لدبا في الدقيقة 48، وعادل تيجالي النتيجة للوحدة في الدقيقة 90، وأضاف الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 90+4، وأكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر سالم في الدقيقة 59.