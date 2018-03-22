الوصل وشباب الأهلي في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف اليوم الخميس، فريق الوصل نظيره شباب الأهلي دبي في قمة نارية بإياب نصف نهائي كأس الخليج العربي وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

ويبحث أصحاب الأرض عن أول ظهور في نهائي كأس الخليج العربي، بعد أن عاند الحظ الوصل أكثر من مرة في تجاوز عقبة نصف النهائي، على الجانب الآخر يملك الفريق الضيف ثلاثة ألقاب حقق آخرها في الموسم الماضي بالفوز على الشباب بهدفين دون مقابل، ويدافع في الموسم الحالي عن لقبه.

وتشير حسابات لقاء الذهاب إلى أن الفوز بأي نتيجة سيمنح أياً من الفريقين بطاقة العبور إلى النهائي، بعد أن تعادلا سلبياً في الذهاب الذي جرى بإستاد راشد معقل شباب الأهلي، وستكون نتيجة التعادل الإيجابي في صالح الضيوف، فيما سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حال انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.