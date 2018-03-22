دبا يسعى لكتابة تاريخه أمام الوحدة في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يسعى فريق دبا الفجيرة لكتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يستقبل ضيفه الوحدة بإستاد نادي الفجيرة، في الخامسة و40 دقيقة اليوم الخميس، في إياب نصف النهائي.

ويحتاج "النواخذة" للفوز بهدفين نظيفين لضمان بطاقة التأهل إلى ختام البطولة بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل الوحدة المواجهة بأفضلية فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 4-2، ويأمل بالخروج بنتيجة تمكنه من التأهل إلى النهائي ليواصل مساعيه لتحقيق لقبه الثاني في هذه البطولة التي سبق له الحصول عليها في موسم 2015-2016 بعد فوزه على الشباب بهدف دون رد.