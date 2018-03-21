"الشارقة الرياضي" يوجه بتقييم أندية الإمارة في دوري الدرجة الأولى

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وبحضور سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، اجتماعه الثاني لعام 2018، حيث ناقش الاجتماع محاور مختلفة ذات صلة بالأنشطة والفعاليات في أندية الإمارة.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي، بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على خلفية إيعازه بإنشاء ثلاث صالات رياضية، وتوجيهه بنشر ثقافة الألعاب الجماعية على مستوى أندية المنطقة الوسطى وأبرزها السلة واليد والطائرة.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة المشتركة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم فيما يخص كرة الصالات وأهمها إلغاء اللاعب الأجنبي واستبداله بعقد احتراف للمقيم، من ناحية أخرى، أقر مجلس إدارة الشارقة الرياضي عقد تنفيذ الدورات التدريبية مع الأكاديمية الأميركية واتحاد الإمارات لكرة القدم.

واطلع مجلس إدارة الشارقة الرياضي على نتائج وترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، ووجه لجنة احتراف الكرة التابعة للمجلس الرياضي بضرورة التقييم الفني لأندية الدرجة الأولى في الإمارة، والاجتماع بلجانها الفنية لتحديد مواطن القوة والضعف لديها ومتطلبات المرحلة المقبلة للنهوض بها رياضياً وفنياً، وفي سياق متصل، أشاد المجتمعون بنتائج نادي الحمرية اللافتة وبموسمه المتميز في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

واعتمد مجلس إدارة الشارقة الرياضي تاريخ 8 مايو المقبل موعداً لانطلاق المؤتمر الصحافي الخاص بفعاليات جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، كما تم اعتماد فئات هذه الجائزة، التي من شأنها نشر الوعي الرياضي لدى الأسر الإماراتية على اعتبارها النواة المركزية في بناء المجتمع والوطن.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي توصيات لجنتي الألعاب الفردية والجماعية اللتين تتبعان للمجلس، وقبل المجلس استقالة نائب رئيس نادي خورفكان وأمين سر النادي.