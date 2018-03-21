اختتام النسخة الـ 8 لملتقى "الشارقة لقوى المعاقين"

الشارقة 24 - محمود علي:

أسدل الستار على منافسات ملتقى الشارقة الثامن لألعاب القوى للمعاقين والذي نظمه نادي الثقة للمعاقين برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 340 لاعب يمثلون 29 دولة.

واحتلت الهند صدارة ترتيب الدول بعد ختام منافسات اليوم الثالث برصيد 37 ميدالية "14 ذهب و13 فضة و10 برونز" بينما جاءت العراق في المركز الثاني برصيد 20 ميدالية "9 ذهب و4 فضة و7 برونز" وجاء المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية "9 ذهب و1 فضة و1 برونز".

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ميدالية حصاد لاعبي منتخب الإمارات

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 9 ميداليات ملونة في ختام منافسات اليوم الثاني بواقع ميدالية ذهبية و4 فضيات و4 برونزية ليرتفع رصيد الإمارات في البطولة إلى 29 ميدالية منها "5 ذهبيات و13 فضية و11 برونزية".

وجاءت نتائج لاعبي الإمارات بتحقيق اللاعب وائل محمد من نادي عجمان للمعاقين ذهبية رمي الرمح للفئة F35/36 ونجح بطلنا الأولمبي محمد القايد من تحقيق الميدالية الفضية في منافسات 200م عدو بالكراسي للفئة T33/34.

كما حقق بطل نادي دبي محمد الوحداني فضية 200 م للفئة T54 ونجح اللاعب أحمد الحوسني من نادي الثقة من تحقيق برونزية دفع الجلة للفئة F32/33 وحقق اللاعب جمعة سعيد الطنيجي من نادي خورفكان الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة للفئة F56 كما نجحت اللاعبة نورا الكتبي من نادي العين للمعاقين من تحقيق الميدالية الفضية في دفع الجلة للفئة F32/33.

وحققت اللاعبة سارة السناني من نادي أبوظبي للمعاقين برونزية نفس الفئة ونجحت اللاعبة مريم المطروشي من نادي خورفكان من تحقيق برونزية دفع الجلة للفئة F40/41 كما حققت اللاعبة ثريا الزعابي من نادي الثقة للمعاقين الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة للفئة F34.