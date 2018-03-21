نادي اتحاد كلباء يحتفل بـ "يوم السعادة"

الشارقة 24:



نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء احتفالاً بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام، بحضور سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد السلام سرور الزعابي مدير النادي، وسالم المزروعي مشرف الألعاب الفردية بالنادي وجميع موظفي ومنتسبي نادي اتحاد كلباء.



وهنأ سيف المحرزي جميع موظفي ومنتسبي النادي باليوم العالمي للسعادة، متمنياً لهم دوام النجاح والسعادة.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله سيف الذباحي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي: "جميل أن نحتفل بمثل هذا اليوم الذي يأتي مرة في كل عام، أتمنى أن يعود هذا اليوم وجميع الشعوب العربية والإسلامية في قمة السعادة".