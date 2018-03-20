العين يعلن رسمياً ضم حسين الشحات 3 مواسم

الشارقة 24 - محمود علي:



أعلن ناديا العين ومصر المقاصة مساء الثلاثاء عن توصلهما لاتفاق حول انتقال الدولي حسين الشحات، رسمياً إلى صفوف نادي العين لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم.



وأبرم الناديان مذكرة تفاهم، بهدف التأسيس لعلاقة التعاون المشترك بين الناديين ووقع على المذكرة، كل من غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، واللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، وذلك على هامش الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء ببرج خليفة في دبي.



وتضمنت المذكرة التي وقع عليها الجانبان، سبل تعزيز التعاون بينهما على صعيد الشؤون الإدارية، والفنية، والتقنية، والتسويقية، والتجارية والاستثمارية.