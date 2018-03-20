150 طالبة في تصفيات بطولة المدارس للشطرنج بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة خلال الفترة الماضية وعلى مدار 3 أيام تصفيات بطولة مدارس إمارة الشارقة للشطرنج والتي ستقام في شهر أبريل المقبل، حيث شارك في تصفيات البطولة 150 طالبة يمثلون 22 مدرسة بالشارقة من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك وفقاً للائحة الفنية لاتحاد الإمارات للمدارس الحكومية والخاصة، حيث شملت مشاركة اللاعبات في جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثاني عشر بمختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وشملت قائمة المشاركات معظم مدارس إمارة الشارقة الحكومية والخاصة على مختلف الجنسيات.

وأسفرت نتائج التصفيات عن تأهل 36 طالبة للمنافسة في نهائيات بطولة مدارس الدولة "إناث" وكان من ضمنهم 18 لاعبة من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة من مختلف المراحل السنية والصفوف الدراسية.

وقالت سعادة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إن جميع تصفيات البطولة تمت بسهولة تامة في مقر النادي دون وجود أي عوائق، حيث استمرت على مدار 3 أيام.

وأضافت سعادتها أن المدارس المشاركة هذا العام أكثر من الأعوام الماضية، مما يدل على سير النادي بخطى متقدمة في تحقيق وإنجاز أهدافه الاستراتيجية ونشر ثقافة اللعبة بين الفئات الجماهيرية ولأعمار السنية المختلفة.

وهنأت المعيني كافة اللاعبات المتأهلات للبطولة مؤكدة أنهن قدمن أفضل ما لديهن خلال التصفيات ونحن نعمل جاهدين من خلال النادي لدعمهم ونشر ثقافة لعبة الشطرنج بين المدارس وما زلنا في انتظار منافسات قوية خلال البطولة ستسفر في النهاية عن ظهور بطلات جديدات في اللعبة.

أما عن نتائج البطولة في الصف الأول فقد استحوذت مدرسة أسماء للتعليم الأساسي على المركز الأول الطالبة ريم محمد أحمد والثاني الطالبة نوف حمد عبيد السويدي، بينما تصدرت مدرسة ويس جرين المركز الأول للصف الثاني ومثلتها الطالبة مارية راشد المعيني، والمركز الثاني مدرسة الرويضة النموذجية للتعليم الأساسي والطالبة حور زايد حسين آل علي، وفي الصف الثالث حازت مدرسة الإبداع العلمي الدولية على المركز الأول ومثلتها غلا محمد النمر، وفي المركز الثاني غالية المعيني عن مدرسة الشارقة النموذجية.

وجاءت مدرسة الرسالة العلمية بالمركز الأول في الصف الرابع ومثلتها الطالبة ميثاء جاسم آل علي، والمركز الثاني في الصف الثاني عشر ومثلتها الطالبة مريم عبد الرحمن الزرعوني، كما حققت لمدرسة الشارقة الدولية الخاصة كلاً من أبرار المازمي المركز الأول بالصف الخامس، ونوران العوضي المركز الثاني بالصف السابع.

وتصدرت مدرسة النور الدولية الصفين السادس والتاسع بالمركز الأول حيث مثلتها عنهما الأختين فاطمة وعائشة سيف آل علي، واستحوذت مدرسة أم رومان بنت عامر للتعليم الأساسي على المركز الثاني في الصف الثامن والتاسع والعاشر ومثلها الأخوات ميرة، ومريم، ومنال حسين الحمادي، وأما عن مدرسة النوف للتعليم الأساسي فقد فازت الطالبتان حنان خليل الحوسني للصف السابع، وريان المازمي من الصف الثامن بالمركز الأول.

وكانت الصدارة لمدرسة العالم الجديد في الصف العاشر حيث مثلتها الطالبة عائشة سرحان المعيني، وفي الصف الحادي عشر فكان المركز الأول من نصيب الطالبة ريم خليل الحوسني عن مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي وجاءت بعدها الطالبة آية ماهر فالمركز الثاني عن مدرسة الاستقلال الخاصة.

وتصدرت مدرسة الشعلة الخاصة نتائج الصف الثاني عشر ومثلتها الطالبة منار رياض حذيفة.