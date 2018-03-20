اتحاد الكرة يقدم سكورزا مدرباً للأولمبي ولودوفيتش للشباب

الشارقة 24 - محمود علي:

قدم اتحاد الإمارات لكرة القدم، الإثنين، المدرب البولندي ماسيج سكورزا مدرباً لمنتخبنا الوطني الأولمبي، والفرنسي لودوفيتش باتيلي مدرباً لمنتخب الشباب تحت 19 سنة.

ووجه مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي لتقديم المدربين، الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه وتوجيهاته السديدة والمستمرة لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات، مؤكداً استمرار الاتحاد في إكمال إعداد منتخباتنا الوطنية بطرق مدروسة وبرامج مسبقة للوصول لمنصات التتويج، وبالأخص منتخبات المراحل السنية الرافدة لخدمة المنتخب الوطني الأول.

من جهة أخرى، أعرب البولندي ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، عن حماسه وتطلعه لقيادة الأبيض الأولمبي وتحقيق حلم الوصول لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وشكر اتحاد الكرة على التعاقد معه.

من جانبه، قال الفرنسي باتيلي لودوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الشباب تحت 19 سنة، "عندي شغف كبير للتعرف إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب، وجميع اللاعبين المتواجدين اليوم في أولى حصصهم التدريبية التمهيدية لخوض البطولة الودية الدولية خلال الأيام المقبلة مع منتخبات السعودية وتايلاند وأرمينيا"، مشيراً إلى أن تواجده في هذه المهمة يمثل تحديا بالنسبة له وسيعمل مع فريق عمله على كسب هذا التحدي.

يذكر أن المؤتمر حضره بجانب رئيس الاتحاد، عبد الله ناصر الجنيبي نائب الرئيس رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إضافة إلى حضور أعضاء لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، والجهازين الفني والإداري للمنتخبين الأولمبي والشباب، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وراشد عامر رئيس مراكز التدريب في اتحاد الكرة.