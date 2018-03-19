7 ميداليات لفرسان الإرادة الإماراتيين في ملتقى الشارقة للقوى

الشارقة 24 - محمود علي:

تألق فرسان الإرادة بالإمارات في مضمار نادي الثقة خلال منافسات اليوم الأول من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، وذلك بعدما استطاعوا حصد 7 ميداليات ملونة في مواجهة أبطال العالم في رياضة المعاقين فكانت أول الميداليات الذهبية لبطلة نادي خورفكان للمعاقين اللاعبة مريم المطروشي في منافسات الجلة للفئة F44/46 كما حققت زميلتها عائشة سالم بن خالد الذهبية الثانية في منافسات رمي القرص للفئة F32/33 كما حقق بطلنا الأولمبي محمد القايد من نادي الثقة للمعاقين فضية منافسات 800 متر عدو بالكراسي المتحركة للفئة T33.

واستطاع لاعب نادي أبوظبي للمعاقين زايد الحارثي تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الصولجان للفئة F32 وجاء زميله حميد الحمادي في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية لنفس الفئة كما حقق لاعب نادي الثقة أحمد الحوسني فضية رمي الرمح للفئة F33 وحقق اللاعب عبدالله المصباحي من نادي خورفكان برونزية دفع الجلة للفئة F52/53/54.

وقد استطاع منتخب الهند انتزاع صدارة منافسات اليوم الأول بتحقيق 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، بينما جاء في المركز الثاني منتخب العراق برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، واحتلت السعودية المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية وأربعة ميداليات برونزية.