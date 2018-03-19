بعثة منتخبنا الوطني تصل إلى "بانكوك"

الشارقة 24 - محمود علي:

أدى منتخب الإمارات، الإثنين، أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلاندية بانكوك استعداداً لمواجهة نظيره منتخب سلوفاكيا، الخميس المقبل، في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية 2018 التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري ضمن البرنامج التحضيري للأبيض لنهائيات كأس آسيا 2019.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى بانكوك صباح الإثنين، حيث كان في استقبالها في المطار أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ومسؤولي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

وتضم بعثة منتخبنا وفداً مكوناً من عبدالله صالح (مشرفاً) وعبيد هبيطة (مديراً) وألبيرتو زاكيروني (مدرباً) وستيفانو اجريستي وسليم عبدالرحمن (مساعدين للمدرب) وأوجينيو الباريلا (مدرباً للياقة البدنية) وماريزيو جويدو (مدرباً لحراس المرمى) وطارق بن جدية (مترجماً) وماسيمو مانارا (طبيباً) ويوسف سحنون (معالجاً طبيعياً) ومحسن بلحوز (أخصائي تغذية) وألفريدو باسيني (محلل مباريات) وحسان فهد (سكرتير تنفيذي) وأندراس كوفار وإديمار دا سلفا (مدلكين) وهشام تيكنوين (مصوراً) وعباس إبراهيم وكيلاني عبدالمنعم (مسؤولين للمهمات).

بالإضافة إلى 24 لاعباً هم: أحمد برمان، وإسماعيل أحمد، وخالد عيسى، ومحمد عبد الرحمن، ومهند سالم العنزي، وريان يسلم، وأحمد خليل، وعامر عبد الرحمن (العين) وأحمد محمد الهاشمي، وعلي خصيف (الجزيرة) وخليفة مبارك غانم، وأحمد شامبيه، وجاسم يعقوب، ومحمود خميس، وأحمد الياسي (النصر) ومحمد مرزوق، وعبدالعزيز هيكل، ووليد عباس، وماجد حسن (شباب الأهلي دبي)، وعلي سالمين (الوصل) وأحمد ربيع (بني ياس) ومحمد العكبري (الوحدة) والحسن صالح وسيف راشد (الشارقة).

وأجرى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة ألبيرتو زاكيروني تعديلات بسيطة على القائمة التي تم إعلانها مسبقاً لظروف الإصابات، حيث يغيب عن صفوف الأبيض كل من محمد عمر العطاس ومسلم فايز (الجزيرة) وسالم العزيزي (الوصل) وسالم سلطان (الوحدة) فيما تم استدعاء لاعبي النصر محمود خميس وأحمد الياسي ومهاجم بني ياس أحمد ربيع الذي سيلتحق بالبعثة الليلة.