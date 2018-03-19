طارق بن خادم: تطور لافت في منافسات ملتقى الشارقة لقوى المعاقين

الشارقة 24 - محمود علي:



قال الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين إن الملتقى الدولي الثامن لألعاب القوى بالشارقة يمثل قيمة كبيرة وأهمية للإمارة بمشاركة العديد من اللاعبين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن البطولة لا تزال تتطور من عام لآخر.



ولفت بن خادم في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن اعتراف الاتحاد الدولي للمعاقين بالبطولة يعمل على تشجيع اللاعبين للمشاركات الأخرى وكذلك تأهيلهم للمسافات الأعلى من أجل المشاركة في أولمبياد اليابان في طوكيو.



ووجه بن خادم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه ودوره الكبير في دعم النادي ورياضات المعاقين.



كما أشاد بن خادم بالحضور الجماهيري الكبير من أجل الاستمتاع بمشاهدة الأبطال من مختلف الفئات والأعمار.