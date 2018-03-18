التوقيع على عقد إنشاء صالة لرياضات الدفاع عن النفس بنادي "كلباء"

الشارقة 24:



تم اليوم الأحد، التوقيع على عقد بين نادي اتحاد كلباء ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، على عقد لإنشاء صالة جديدة لرياضات الدفاع عن النفس في نادي اتحاد كلباء.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك، بحضور مجلس الشارقة الرياضي.



وقال سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، إن الصالة الجديدة، جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعماً وتشجيعاً من سموه للعبة، مشيراً إلى أن الصالة تسع لنحو 3 آلاف متفرج.



وبدوره، أشار محمد ماجد نائب رئيس نادي الشارقة لرياضات ألعاب الدفاع عن النفس، إلى أن عدد اللاعبين الذين يمارسون هذه اللعبة يصل إلى 2200 لاعب، معرباً عن أمله في أن يشارك النادي مستقبلاً في أولمبياد 2024.



حضر المؤتمر الصحافي والتوقيع على العقد، كل من سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، والمهندس ياسين زرنوح رئيس مجلس إدارة مجموعة "هيدبي" للتطوير العقاري والشركة المختصة في تصميم الصالة الرياضية الجديدة، ومحمد ماجد نائب رئيس نادي الشارقة لرياضات ألعاب الدفاع عن النفس، وأيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسالم المزروعي مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء.