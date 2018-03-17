العين يفوز على الجزيرة ويحتفظ بصدارة الدوري

الشارقة 24- محمود علي:

وصل العين إلى النقطة 44، وتصدر الدوري بفارق أربع نقاط، عن أقرب منافسيه الوحدة، وذلك عقب فوزه على مضيفه الجزيرة، بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مواجهات الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي، يوم السبت، على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وجمدت الخسارة رصيد الجزيرة عند 25 نقطة وتراجع للمركز السابع.

تقدم العين مبكراً عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة العاشرة، وأضاف عمر عبد الرحمن الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، وقلص رومارينهو الفارق في الدقيقة 80، قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 83.

وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 90+1، وكان البرازيلي كايو قد أهدر ركلة جزاء تصدى لها علي خصيف.