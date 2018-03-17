فريق يد الشارقة يخوض وديتين استعداداً لنصف نهائي الدوري

الشارقة 24:

خاض فريق رجال نادي الشارقة لكرة اليد، تجربتين وديتين، أمام فريق السيب العماني، وذلك ضمن استعداداته لاستكمال مشوار منافسات الدور النهائي لدوري أقوياء اليد، والذي ستقام مبارياته خلال الفترة من 23 مارس الجاري، وحتى 6 إبريل المقبل.

وتمكن الشارقة، من تحقيق الفوز على الفريق العماني، بنتيجة 29-25 و34-27.

وشكر محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إدارة نادي السيب العماني، وللقائمين على اللعبة، لتلبيتهم دعوة نادي الشارقة بإقامة الوديتين، وقال إن روح الأخوة والتضامن ليست غريبة على الأشقاء في عمان، لافتاً إلى أن الهدف من لعب المباراتين في هذا التوقيت، جاء للحفاظ على جاهزية الفريق.