الظفرة يفوز على الوصل في دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

عاد الظفرة إلى سكة الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الوصل، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي، بإستاد حمدان بن زايد، يوم السبت.

وقفز الظفرة إلى المركز العاشر، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، فيما فقد الوصل المركز الثالث لصالح النصر، بعد أن تجمد رصيده عند 32 نقطة.

تقدم الوصل بواسطة فابيو ليما في الدقيقة 24، وعادل عصام العدوة للظفرة في الدقيقة 47، وسجل ألتون الميدا هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 68، وأكمل الظفرة المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد خالد الدرمكي في الدقيقة 74.