"الموارد البشرية" تحلق بلقب المؤسسات الحكومية لكرة القدم بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

توج فريق دائرة الموارد البشرية بلقب النسخة الثامنة عشرة من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة 1-0.

وشهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

البطولة تحقق رؤية حاكم الشارقة

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما تحققه البطولة من نجاحات إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة.

وثمن بن خادم النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

فيصل بن سعود: وجهة حضارية للإمارة الباسمة

وأشاد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي بجهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على جهودها في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية التي بدورها تعمل على زيادة التقارب والتجانس بين موظفي حكومة الشارقة وتعمل على تشجيع الرياضة المجتمعية، مشيراً بأن نادي موظفي الشارقة يعتبر وجهة حضارية لحكومة الشارقة ومتنفس جيد للعاملين بها من أجل ممارسة هواياتهم.

الجدير بالذكر أن فريق دائرة الخدمات الإجتماعية قد توج بالمركز الثالث في البطولة إثر فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على دائرة التنمية الإقتصادية بنتيجة 4-0.

كما اختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب عبد الله محمد من مطار الشارقة للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وفاز اللاعب نيكان رضا من دائرة الموارد البشرية بلقب هداف البطولة وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى اللاعب سالم راشد عبد الله من هيئة مطار الشارقة.

وفاز بجائزة أفضل إداري في البطولة يوسف البريمي من هيئة مطار الشارقة الدولي وجائزة أفضل مدرب خليفة الحداد من دائرة الموارد البشرية كما اختارت اللجنة فريق بلدية الحمرية للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.