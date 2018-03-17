رؤساء الوفود يشيدون بتحضيرات "الأولمبياد الخاص" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

أشاد رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، والتي تفتتح، يوم السبت، في أبوظبي بجهود اللجنة العليا المنظمة، والتحضيرات المتميزة لهذا الحدث الرياضي العالمي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء الوفود في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، وبيتر ويلير رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019".

وأكد بيتر ويلير، أهمية هذا الحدث الذي يشكل الخطوة الأولى، نحو استضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مشيداً بدور أبوظبي الرائد في استضافة هذا الحدث العالمي.

من جانبه، أعرب أيمن عبد الوهاب، عن سعادته بتواجد هذه الأعداد الهائلة من اللاعبين والكوادر الفنية المشاركة، مؤكدًا أنه فخور بما وصلت إليه الألعاب الإقليمية، إذ أنها بدأت رحلتها الأولى في القاهرة عام 1999 وبمشاركة 210 لاعبين، ووصلت اليوم إلى نسختها التاسعة وبمشاركة 1015 لاعباً ولاعبة.

وأعرب علي الشواهين رئيس البعثة الأردنية، وأحد الخبراء المتخصصين في الإعاقة الذهنية، عن سعادته باستضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الألعاب الإقليمية والعالمية التي ستقام في أبوظبي، ستكون علامة مميزة في عالم الأولمبياد الخاص.