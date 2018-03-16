الأولمبياد الخاص.. رسالة أمل من ذوي الإعاقة للعالم

الشارقة 24 – وام:

تدشن دولة الإمارات يوم السبت، دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2018 "، التي تقام بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة من نحو 33 دولة، وتعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعد الألعاب الإقليمية خطوة أولى قبل انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تستضيفها أبوظبي العام المقبل كأول مدينة عربية وشرق أوسطية تحتضن هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب نحو 7 آلاف رياضي من 170 دولة.

ويوجه ذوو الاحتياجات الخاصة رسالة للعالم من الإمارات وطن التسامح والسلام والتعايش الذي يؤكد أنهم شركاء في مسيرة التنمية والريادة لوطنهم المعطاء.

وتعد الألعاب الإقليمية التاسعة "أبوظبي 2018" والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الأولمبياد الخاص الإماراتي تأسس عام 1990، واتخذ بعداً جديداً بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتحويل الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى هيئة مستقلة تحت الرئاسة الشرفية لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الأمر الذي جعل لاعبي منتخب الإمارات "منتخب الإرادة" يشعرون بمسؤولية على عاتقهم انعكست في روح الإصرار وهو ما تبين خلال معسكرهم الأخير لإثبات ذاتهم وما يتمتعون به من قوة وعزيمة وإصرار ورغبة في مشاركة الآخرين في تحقيق الإنجازات التي تليق بوطنهم.

وبدأت حركة الأولمبياد الخاص الدولي، مطلع ستينيات القرن الماضي أسستها الراحلة يونيس كندي، فيما أقيمت أول ألعاب عالمية صيفية بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1968 بمشاركة الآلاف من اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية، بينما استضافت لوس أنجلوس النسخة الماضية للألعاب العالمية الصيفية عام 2015.