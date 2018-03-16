الحوسني تفوز بذهبية "الجلة" في بطولة "عمان لأندية ألعاب للقوى"

الشارقة 24 – وام:

فازت لاعبة شباب أهلي دبي لألعاب القوى فاطمة الحوسني، بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة في اليوم الافتتاحي لبطولة عمان الدولية للأندية العربية لألعاب القوى للرجال والسيدات التي تقام بالأردن وتستمر حتى 18 مارس الجاري، بعد أن حققت مسافة قدرها 11.98 متر على ميدان مدينة أربد التي شهدت مسابقة دفع الجلة فقط.

وأهدت اللاعبة الحوسني الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الاهلي دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وإلى محبي وعشاق النادي وأسرة أم الألعاب الإماراتية.

وسوف تشارك فاطمة الحوسني لليوم الثاني على التوالي في مسابقة قذف القرص غداً السبت، يذكر أن رقم الدولة مسجل باسمها وهو 44.35 متراً وتأمل في أن تنسخ هذا الرقم.