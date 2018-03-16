نادي مليحه يختتم مسابقة "فرسان الثقافة" للأندية

الشارقة 24:

ضمن أجندة فعالياته لعام زايد 2018، اختتم نادي مليحه الثقافي الرياضي، اختتم مسابقته الكبرى وهي "مسابقة فرسان الثقافة"، وذلك للعام الرابع على التوالي والموجهة للأندية الرياضية والمؤسسات الحكومة، لإثراء مختلف جوانب المعرفة في أروقة الأندية ومنتسبي ولاعبي الأندية وموظفي المؤسسات والدوائر الحكومية.

المسابقة تواكبت في رؤيتها مع تطلعات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في الاهتمام بالنواحي الثقافية والقرائية، والمساهمة في خلق جيل رياضي قارئ ومطلع من خلال فئات المسابقة وأهدافها.

وتميزت المسابقة، بحضور كوكبة من المشاركين والمشاركات من مختلف الأندية في إمارة الشارقة والمؤسسات الحكومية العاملة في منطقة مليحه والتي بلغت 17 جهة.

وشكر محمد سلطان الخاصوني، نائب مجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة كافة الجهات المشاركة من الدوائر الحكومية والأندية الرياضية، مشيداً بمشاركتهم في هذا العرس الثقافي الرياضي.

وقال إن إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تمضي لتكون رائدة في المعرفة والثقافة والفن، وإن ما تحقق من شواهد في هذه النهضة المباركة هي ناطقة على أهمية العلم في صناعة هذا الحاضر والمستقبل.

وفي نهاية المسابقة، تم تتويج دائرة التخطيط والمساحة بفرع المنطقة الوسطى بالمركز الأول ونادي الذيد الثقافي الرياضي بالمركز الثاني، ومدرسة الهلاليات بالمركز الثالث، فيما جاء نادي الحمرية الثقافي الرياضي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس حل نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي.