محمد الجنيبي يؤكد أهمية استضافة الأولمبياد الخاص

من الوفود المشاركة في الأولمبياد

الشارقة 24 – وام:



شارك معالي محمد بن عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية، بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، في ندوة "أهمية اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع" التي عقدت في مجلس المشرف في أبوظبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول الحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الدولة لكافة فئات المجتمع.



وأعرب معاليه، عن فخره بالنجاح خلال فترة وجيزة في تعزيز مستوى الوعي عند كافة أفراد المجتمع حول أهمية استضافة الحدث التاريخي المتمثل في تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019".



وقال معاليه، إنه لم يكن من السهل الوصول إلى تحقيق ذلك، دون الدعم الذي شهدناه من القيادة الحكيمة والرعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأكبر حدث رياضي إنساني في العالم.



وتقدم معاليه بالتهنئة إلى القائمين على برنامج المدن المضيقة بقيادة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، مؤكداً على النجاح الباهر الذي حققه البرنامج الذي أقيم للمرة الأولى في الألعاب الإقليمية وشارك فيه لاعبون من 13 دولة مختلفة من إجمالي 32 دولة.



وقال الجنيبي، إن ما شهده ضيوف دولة الإمارات خلال برنامج المدن المضيف للأولمبياد الخاص من حفاوة شعبية نابعة من داخل المواطن الإماراتي الذي سارع بالمشاركة في نشر ثقافة كرم الضيافة العربية المتأصلة في جذور مجتمعنا قد أثمر في ترجمة تجربة ناجحة وجاهزة لاستقبال عدد أكبر من الوفود خلال العام القادم.



وأوضح أن المشاركة في الألعاب الإقليمية سيثمر في إعطاء الفرصة للاعبين الإماراتيين الدوليين من ذوي الإعاقة الذهنية للاحتكاك المباشر بخبرات عديدة ومتنوعة، الأمر الذي سيؤهل أبطال الدولة والكوادر الفنية والإدارية للمنافسة في الألعاب العالمية القادمة.