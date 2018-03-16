نادي الشارقة يمدد عقد مدربه لموسمين

الشارقة 24- محمود علي:



أعلن نادي الشارقة، تمديد تعاقده مع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، لمدة موسمين مقبلين.



وقال العنبري عقب التوقيع: كل الشكر للأخوة في الإدارة على الثقة، التي تم منحها لي، وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية في الأيام المقبلة.



وكان النادي قد تعاقد مع العنبري، بدلاً من المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، وحقق نتائج مميزة مع الفريق، خلال الموسم الحالي من دوري الخليج العربي.



حضر التوقيع، سعادة سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبد الله العجلة رئيس شركة الكرة بالنادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.