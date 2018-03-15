"الأولمبية الوطنية" تحتفل بيوم الطفل الإماراتي في حديقة الجزات بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية، الخميس، بحديقة الجزات بإمارة الشارقة، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، فعاليات منوعة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.



وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن مبادرة يوم الطفل الإماراتي التي تم اعتمادها بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016 إنما يعكس حرص الدولة ومساعيها الحثيثة على توفير كافة أوجه الدعم للطفل من مختلف النواحي سواء المعنوية أو النفسية أو الاجتماعية باعتبار تلك الفئة ثروة حقيقية ينبغي على الجميع أن يحسن استثمارها بما يلبي طموحات وآمال الوطن على الأصعدة كافة.