خليفة بن طحنون: استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص فرصة لنشر قيم التسامح

الشارقة 24 – وام:

شهد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، برنامج المدن المضيفة في مدينة العين، الذي تنظمه اللجنة المحلية المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي.

واستضافت مدينة العين ضمن البرنامج أعضاء وفدي كندا وساحل العاج المشاركين في الأولمبياد.

وتضمنت الفعاليات ممارسة الأنشطة الرياضية وجولة في إستاد هزاع بن زايد وزيارة فعاليات مهرجان الأضواء والوجبات الشعبية والفنون الشعبية وورش العمل وزيارة متحف قصر الشيخ زايد.

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان في تصريحات له بفكرة برنامج المدن المضيفة الذي يعكس مدى الترحاب وحسن الضيافة اللذين يتمتع بهما الشعب الإماراتي ويتيح الفرصة لجميع المشاركين وعائلاتهم، للاطلاع على الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات، وقيمها العليا المتمثلة في الوحدة والتسامح والتعايش، بالإضافة إلى تحقيق التضامن والشمولية بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث الرياضي الإنساني الكبير ستشكل فرصة مميزة لنشر رسالة التسامح والتضامن والعمل الخيري.