نادي الثقة يكشف تفاصيل ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين الثامن

الشارقة 24- محمود علي:

كشف نادي الثقة للمعاقين، عن انطلاق النسخة الثامنة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب المعاقين، وذلك في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، في مقر النادي، بحضور سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد علي العبار نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد سالم المظلوم مدير البطولة، بالإضافة إلى رعاة الحدث.

وتنطلق البطولة، يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام في نادي الثقة للمعاقين، وهي بطولة معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.

وتشمل منافسات البطولة، السباق لمسافة 100 متر و200 متر و800 متر و1500 متر و5000 متر، وذلك بمشاركة 29 دولة أبرزها الجزائر وأستراليا والبحرين وكندا والكاميرون وكينيا والصومال والتشيك وبريطانيا والسعودية وتونس، بالإضافة إلى مشاركات من الإمارات لكل من نادي الثقة للمعاقين، وأبوظبي للمعاقين، والعين للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، وغيرها.

وعبر سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس النادي عن سعادته، بانطلاق النسخة الثامنة من البطولة، وقال: "نأمل أن يتحقق النجاح من خلال اللاعبين المشاركين القادمين، من مختلف دول العالم، لتعطي إمارة الشارقة كعادتها الأمل، لكل ناجح وطموح راغب في تحقيق الأفضل، في رياضة المعاقين".

وكشف سعادته، عن أعداد المشاركين في البطولة، مؤكداً أن العدد بلغ 343 مشاركاً، بينهم 77 من الأجهزة الفنية والإدارية.