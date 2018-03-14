منصور بن زايد يستقبل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، في مكتب سموه بقصر الرئاسة، الأربعاء، بيب جوارديولا مدرب الفريق، بحضور معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس إدارة النادي.

جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة النادي في المجالات الرياضية والاستثمارية والمجتمعية وناقش سموه الخطط والتطلعات المستقبلية المرسومة للنادي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمتواصل من قبل جميع أجهزة فريق كرة القدم من إداريين وفنيين ولاعبين، معرباً عن تمنياته للفريق بتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات الرياضية وأن يحافظ النادي على مكانته المتميزة تحقيقاً لأهدافه وتطلعات جماهيره.

كان نادي مانشستر سيتي قد وصل إلى العاصمة أبوظبي في زيارة تدريبية استمرت خمسة أيام بعد فوزه الإثنين الماضي على فريق ستوك سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن الفريق يجري بعض التدريبات الخفيفة في العاصمة تتخللها فترات استرخاء لاستعادة النشاط والتمتع بالطقس الرائع للدولة هذه الأيام.