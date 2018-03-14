ينطلق مطلع العام المقبل

دمج طوافي أبوظبي ودبي تحت مسمى "طواف الإمارات للدراجات الهوائية"

  • الأربعاء 14, مارس 2018 في 10:26 م
  • جانب من المؤتمر الصحافي
    جانب من المؤتمر الصحافي
  • من فعاليات النسخة الماضية لطواف دبي
    من فعاليات النسخة الماضية لطواف دبي
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تم الاتفاق بين مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، على دمج طوافي الإمارتين للدراجات الهوائية، تحت مسمى "طواف الإمارات للدراجات الهوائية".
الشارقة 24- محمود علي:
 
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أنه اتفق مع مجلس دبي الرياضي، على دمج طوافي الإمارتين للدراجات الهوائية، وتنظيم طواف موحد يحمل اسم "طواف الإمارات للدراجات الهوائية"، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
 
جاء الاتفاق، استثماراً للنجاحات الكبيرة للطوافين، خلال السنوات السابقة، والأصداء الإعلامية العالمية الكبيرة التي حققها الحدثان البارزان، من ترسيخ لمكانة وسمعة الدولة على الصعيد الدولي.
 
وتم الإعلان عن المبادرة الموحدة، في مؤتمر صحافي الأربعاء، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.