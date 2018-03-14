نادي الشارقة الرياضي يستضيف الوفد السريلانكي المشارك في "الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة الرياضي مباراة استعراضية في كرة السلة بين لاعبيه وأعضاء من الوفد السريلانكي الذي يزور الدولة والمشارك في دورة "الألعاب الإقليمية أبوظبي 2018".

جاء ذلك خلال استقبال نادي الشارقة الرياضي وفد الجمهورية السريلانكية والمكون من 44 فرداً من لاعبي كرة اليد والسلة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ضمن برنامج المدن المضيفة الذي يستمر لثلاثة أيام في إمارة الشارقة.

استقبل الوفد كل من أعضاء مجلس إدارة النادي يرافقهم ناصر بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، فيما رافق الوفد السريلانكي الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومنى عبد الكريم مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وعدد من الشخصيات الرياضية في الإمارة.

وبعد وصول الوفد السريلانكي إلى مقر النادي في سمنان، اطلع الوفد على عدد من مرافق النادي، ثم جرى تقديم مباراة استعراضية مع فريق السلة شارك فيها غالبية أعضاء الوفد السريلانكي قدموا من خلالها مهارات عديدة ومشاركة لافتة أشاد فيها الحضور، وبعدها تم التقاط الصور التذكارية في الصالة الرياضية.

بعد ذلك، قام الوفد بالاطلاع على الملاعب الخارجية وتوزعوا في عدد من الفرق حيث مارس شباب الوفد السريلانكي كرة قدم، فيما لعبت الفتيات كرة السلة.

واطلع الوفد على مسبح النادي والتقى بعدد من أعلام الرياضة في النادي وهم: أحمد جاسم وحسن جاسم وعدد من مشاهير النادي الرياضيين، وتم تقديم الهدايا التذكارية.

أبدى ناصر بن عفصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المدير التنفيذي للنادي ترحيبه الكبير بضيوف الدولة وإمارة الشارقة، وأكد أن نادي الشارقة الرياضي يرحب دائماً بالوفود الرياضية، ويسعد بإقامة اللقاءات الودية والتي تعكس الجوانب التي تتمتع بها الرياضة في إطار من التلاقي، مؤكداً أن الرياضة تساعد أصحاب الإعاقات على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدراتهم البدنية والعقلية، متمنياً التوفيق للوفد في مشاركته بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة التي ستقام في العاصمة أبوظبي.