نادي مليحة يطلق مسابقة "فرسان الثقافة" الخميس

الشارقة 24:

يطلق نادي مليحة الثقافي الرياضي وضمن أجندة فعالياته لعام 2018 وتحت شعار عام زايد، الخميس، مسابقته النوعية والسنوية التي تحمل اسم "فرسان الثقافة"، وذلك للعام الرابع على التوالي والموجه للأندية الرياضية والمؤسسات الحكومة.

يأتي تنظيم المسابقة في إطار ترجمة رؤية مجلس الشارقة الرياضي في الاهتمام بالنواحي الثقافية والقرائية والمساهمة في خلق جيل رياضي قارئ ومطلع من خلال فئات المسابقة وأهدافها.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي أن مسابقة فرسان الثقافة تحمل مضامين لإثراء مختلف جوانب المعرفة في أروقة الأندية ومنتسبي ولاعبي الأندية وموظفي المؤسسات والدوائر الحكومية.